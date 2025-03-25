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Yasa dışı silah ticaretine polis engeli! 7 kişi gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 4 ilde yasa dışı silah ticareti yapan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişinin yakalandığı açıklandı.

AA25 Mart 2025 Salı 16:42 - Güncelleme:
Yasa dışı silah ticaretine polis engeli! 7 kişi gözaltına alındı
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Susurluk Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen 7 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütlü olarak silah ve mühimmat ticareti yaptıkları, alım satımına aracılık ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Balıkesir, Bursa, İzmir ve Trabzon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

12 AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı, adreslerde 8 tabanca, 10 tabanca şarjörü, 142 tabanca fişeği, 12 av tüfeği, 12 tüfek kartuşu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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