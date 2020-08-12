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Yasa dışı yollarla silah üretip, piyasayan süren 2 kişi mahkemece tutuklandı

İstanbul'da yasa dışı silah üreterek piyasaya sürdüğü belirlenen 2 kişi, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:15 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:15
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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, Küçükçekmece’de atölyede yasa dışı yollarla ürettiği çok sayıda silahı piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese, 10 Ağustos’ta operasyon düzenleyen ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, namlusu değiştirilmiş 21 tabanca ve 23 mermi ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. 
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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