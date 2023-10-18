İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2023 Çarşamba / 4 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,013
  • EURO
    29,682
  • ALTIN
    1746.04
  • BIST100
    7993.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçeceklerdi! 7 düzensiz göçmen yakalandı
Güncel

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçeceklerdi! 7 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçiş hazırlığındaki 7 düzensiz göçmen yakalandı.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 10:46 - Güncelleme:
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçeceklerdi! 7 düzensiz göçmen yakalandı
ABONE OL

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığındaki 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında Güzelçamlı Mahallesi'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçiş yapacakları belirlenen 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler yaptıkları çalışmada, düzensiz göçmenleri İzmir'den Kuşadası ilçesine getiren seyahat firmasına Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 102. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 5 bin 740 lira idari para cezası uyguladı.

Düzensiz göçmenlerin, adli ve idari işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.