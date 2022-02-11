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Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ'cü 5 kişi yakalandı

MSB: Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

11 Şubat 2022 Cuma 12:35 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 12:36
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MSB: Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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