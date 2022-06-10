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Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçan şüpheliler yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis tarafından durdurulan araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 2 FETÖ şüphelisi ile 1 organizatör yakalandı.

DHA10 Haziran 2022 Cuma 16:01 - Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçeceği bilgisi üzerine, Keşan-İpsala kara yolunda C.A.G.'nin kullandığı aracı durdurdu. Araçtakilerin, İstanbul 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan istinafta dosyası olan E.G. ve İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde aynı suçtan istinafta dosyası bulunan eski Kur'an kursu eğiticisi T.G. olduğu belirlendi. FETÖ şüphelileri ile organizatör C.A.G., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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