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Yasa dışı yollarla yurda giren düzensiz göçmenler yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

AA15 Temmuz 2024 Pazartesi 14:32 - Güncelleme:
Yasa dışı yollarla yurda giren düzensiz göçmenler yakalandı
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Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişment köyündeki denetimlerinde Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de yapılan denetimlerde de güvenlik güçleri 16 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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