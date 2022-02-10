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Yasa dışı yollarla yurt dışına götürülmek istenen 1 ton kum midyesi Serdar 7M radarına takıldı

Edirne'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına götürülmek istenen 1 ton kum midyesi yerli ve milli imkânlarla üretilen Serdar 7M radarına takıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalanan şahıslara 297 bin 214 lira para cezası uygulandı.

IHA10 Şubat 2022 Perşembe 10:53 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 10:53
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Enez Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN tarafından yerli ve milli imkânlarla üretilen Serdar 7M Sahil Gözetleme Radarı, Enez açıklarında hareket halinde bir tekne tespit etti. Teknede yapılan aramalarda yasa dışı yollarla yurt dışına götürülmek istenen 1 tona yakın kum midyesi yakalandı.

Su Ürünleri Kanunu gereği tekneye el konulurken, canlı olduğu belirlenen midyeler ise denize bırakıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalanan şahıslara 297 bin 214 lira para cezası uygulandı.

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