İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2021 Salı / 2 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6199
  • EURO
    10,1146
  • ALTIN
    479.445
  • BIST100
    1432.75
Güncel

Yasadışı bahis oynayanlara operasyon

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle 7 kişi yakalandı.

AA10 Ağustos 2021 Salı 09:51 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 09:54
ABONE OL

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle 7 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara ve Antalya'da yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 6'sı ile bu şüphelilerle hareket ettiği belirlenen 1 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 10 cep telefonunu, 2 dizüstü bilgisayar, 1 harddisk, 6 flash bellek ve 1 tabanca ile 7 bin 880 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.