Güncel

Yasadışı göçmenler Edirne'de yakayı ele verdi

Yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen 12 düzensiz göçmen, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir araçta yakalandı.

17 Eylül 2025 Çarşamba 09:29
Yasadışı göçmenler Edirne'de yakayı ele verdi
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir araçta yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Uzunköprü-Meriç kara yolunda şüpheli N.T'nin kullandığı aracı durdurdu.

Araçta Pakistan, Irak ve Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Şüpheli N.T'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • yasa dışı göçmen
  • edirne
  • uzunköprü

