Yasadışı silah ticaretine operasyon: 11 gözaltı

DHA 4 Kasım 2021 Perşembe 15:55 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 15:55

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında düzenlenen silah ticareti operasyonuyla ilgili yürütülen soruşturmayı Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla derinleştirdi. Operasyonda yakalanan 8 şüphelinin çeşitli illerden getirdikleri silahları sattıklarını tespit eden polis ekipleri, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 10 aylık incelemenin ardından 11 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Kütahya merkezli İstanbul, İzmir, Eskişehir, Konya, Kayseri, Rize, Antalya ve Kırıkkale'de eş zamanlı 41 adrese yapılan baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 6 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 1 kılıç, 6 bıçak, 358 mermi ve fişek iye FETÖ'ye ait dokümanlar ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.