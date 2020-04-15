Yasağa rağmen Avcılar'da şaşkına çeviren görüntüler

DHA 15 Nisan 2020 Çarşamba 12:47 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 12:47

Uzmanların ve yetkililerin salgının kontrol altında tutulabilmesi amacıyla sürekli yaptıkları "Evde kal" çağrısına rağmen dün akşam saatlerinde Avcılar'ın prestij noktalarından biri olarak kabul edilen Marmara Caddesi gün boyu dolup- taşıyor. İşyerlerinin büyük bölümünün kapalı olmasına rağmen buradaki süs havuzu ve banklarda oturanlar bir türlü kalkmak bilmiyor. Bunun yanı sıra gezintiye ve işleri için dışarı çıkanlar da eklenince caddedeki kalabalık gün boyu azalmıyor.

POLİS UYARISINA "O ANNEM" YANITI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlileri Marmara Caddesi'nin hemen yanındaki PTT Şubesi önünde uzayan işsizlik aylığı kuyruğunda sosyal mesafenin korunması için aralıksız uyarılarda bulunarak, kuyruk boyunca adeta 'Devriye görevi' yapıyor. Kuyrukta kızı ile bekleyen bir kadın 'Sosyal mesafe kuralına uyalım' uyarısı yapan polise, "O benim kızım" diye karşılık verince görevli "Olabilir bu kadar yakın durmamanız gerekir" dedi. Kuyruğun hemen yanından araçların geçtiği göz önüne alınarak caddeye bakan tarafına trafik konileri de yerleştirildi.

SAHİLDE SPOR VE YÜRÜYÜŞ YAPANLARA ' UYARI'

İstanbul Valiliği'nin geçen ayın sonlarında sahil şeridini spor ve yürüyüşe kapatma kararına rağmen buraya gelenler gün boyu eksik olmuyor. Şerit ile kapatılan Avcılar sahilindeki spor aletlerini kullanan ve birbirlerini cep telefonu ile görüntüleyen 3 kadın, DHA muhabiri tarafından görüntülenince hızla uzaklaştı.