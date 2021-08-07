DHA 7 Ağustos 2021 Cumartesi 15:56 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 15:58

Şile Kaymakamlığı, olumsuz hava koşulları ve rüzgar nedeniyle denize girmeyi yasakladı. Yasaktan habersiz Şile'ye gelenler, plajda voleybol oynayarak ve oturarak zaman geçirmeye çalıştı. Bu yasak nedeniyle şezlongların birçoğu boş kaldı. Denize girme hayali ile Şile'ye gelen bazı gençler ise, sahil kenarında oyun oynayarak eğlenmeyi tercih etti. Bazıları ise suyun içerisinde oturdu. Yasaklara rağmen az sayıda kişinin de denize girmeye çalıştığı görüntülere yansıdı. Plajlarda polis ve zabıta ekipleri de tedbir aldı. Şile'de denizdeki dalga boyunun bir hayli yüksek olduğu dikkat çekerken, yasakların bugün için geçerli olduğu, yarın ise hava koşullarına göre tekrar değerlendirileceği öğrenildi.

Plaja yüzmek için gelen Emirhan Taşçı, "Hava güzel ama saçma biraz böyle yasak olması. Şimdilik böyle eğleniyoruz. Can kurtaranların mesaisi bitsin, gireceğiz." dedi.