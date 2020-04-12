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Yasağı ihlal eden ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı kovalamacayla yakalandı

ANKARA'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü ile yanındaki arkadaşı, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Kovalamaca sırasında polis havaya ateş açtı.

DHA12 Nisan 2020 Pazar 10:42 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 10:42
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokağa dün akşam sokağa çıkma yasağı nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 06 RHS 59 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Kemal P. (35) ve yanındaki arkadaşı Tülin İ. kaçmaya başladı. Bir süre şehir içinde dolaşan otomobildekiler daha sonra Altındağ ilçesine yöneldi.

Ekipler bu sırada havaya ateş açarak aracı durdurmaya çalıştı. Kaçmaya devam eden otomobildekiler daha sonra Turgut Özal Bulvarı'na girdi. Polis ekipleri de yoldan geçen kamyon ve minübüsle bulvarı kapatarak otomobilin geçişini önlemek istedi.

Bunun üzerine araç sürücüsü Kemal P., bulvar üzerindeki akaryakıt istasyonundan geçerek kaçmaya çalıştı.

Ancak ekip aracı ile önü kesilerek durdurulan otomobildeki şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Sürücü Kemap P.'ye, 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'dur' ikazına uymamak, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve 'sokağa çıkma yasağını ihlal etmek' suçlarından yaklaşık 10 bin TL idari para cezası uygulandı. Tülin İ.'ye ise 'sokağa çıkma yasağını' ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Kemal P. ve Tülin İ., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Trafikten men edilen otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.

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