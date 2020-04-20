AA 20 Nisan 2020 Pazartesi 11:03 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 11:04

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ve jandarma ekipleri, kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 800 kişiye 833 bin 832 lira ceza kesildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığının 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kararını Kovid-19'la mücadele kapsamında aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu karar alınırken devletimizin düşündüğü tek şey vatandaşımızın sağlıklı kalması ve virüsün yayılmasının önüne geçilmesidir. Bizler daima vatandaşımızın sağlığını düşünüyor ve çalışmalarımızı vatandaşlarımızın yararını gözeterek gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte tüm vatandaşlarımız belirlenen kurallara uymalıdır. Güvenlik güçlerimiz sokağa çıkma yasağı boyunca denetimlerini aralıksız sürdürdü. Yasağa uymadığı tespit edilen vatandaşlarımıza idari yaptırım uygulandı. Yasak süresince hizmet vermeyi sürdüren tüm personelimize ve kurallara uyarak evinde kalan kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum."