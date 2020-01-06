06.01.2020 12:51 - Güncelleme: 06.01.2020 12:51

Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma en son 63. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni yıl tatili sebebi ile pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Yasak Elma oldu. Tüm dizi takipçileri Yasak Elma bu akşam var mı? Yasak Elma yeni bölümü ne zaman? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başaldılar. Yasak Elma'nın 64. yeni bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı.

YASAK ELMA BU AKŞAM VAR MI?

Bu akşam Fox Tv yayın akışında saat 20:00'da 'Bizim İçin Şampiyon', 22:45'te Maskeli Beşler Irak ekranlara gelecek. Yasak Elma bu hafta ki yayın akışında yer alıyor.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yasak Elma yeni bölümünün 13 Ocak Pazartesi günü yayınlanması planlanıyor.





YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenmiştir, ne yapacağını düşünürken yardım isteyeceği tek kişi Ender’dir. Ender ve Yıldız kusursuz bir plan yaparak Leyla’yı gönderme derdine düşerler. Leyla başına gelenlerden sonra kendine yeni bir yandaş bulacak ve herkes için yeni bir dönem başlayacaktır.