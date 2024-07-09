Sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor. Son olay 5 Temmuz'da Adana Seyhan'da yaşandı. 5 yaşındaki Abbas Casim de evden dışarı çıkıp, bahçedeki portakal ağaçlarının bulunduğu bölgede kardeşleriyle oyun oynamaya başladı. Bu esnada başıboş gezen bir köpek, doğrudan Casim'e doğru hamle yaptı. Küçük çocuk, yerden bulduğu taşı köpeğe atarak, ondan kurtulmaya çalıştı. Kardeşleri eve koşup, durumu annesine haber verirken, 5 sokak köpeği daha ağaçların arasından ortaya çıkıp, Casim'e doğru saldırdı.

SON ANDA KURTARDI

İşten çıkıp eve dönen baba Hasan Casim, oğlunun köpeklerin saldırısına uğradığını görünce, yerden aldığı taşı köpeklere attı. Baba uzun çabanın ardından sonra oğlunu zor da olsa sokak köpeklerinden kurtardı. Bacağı, cinsel organı ve göğsünün yanı sıra vücudunun çeşitli bölgelerinde ısırıklara bağlı yaralar oluşan küçük çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ETRAFINI KUŞATMIŞLAR

Küçük çocuk hastanede yaşam savaşı verirken, baba Hasan Casim yaşanan dehşet anlarını anlattı. Casim, "Köpekler oğlumun etrafını kuşatmış, ona saldırıp ısırıyordu. Taş atıp oğlumu zor da olsa köpeklerden kurtardım. 5-6 köpek etrafını kuşatmıştı. Oğlum kanlar içindeydi ama çok şükür Allah onu bize bağışladı. İnşallah hastaneden de sağ salim çıkacak, yetkililer köpekleri toplasın" dedi.