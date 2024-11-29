İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2024 Cuma / 28 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,702
  • EURO
    36,7615
  • ALTIN
    2967.38
  • BIST100
    9612.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne operasyon! 9 şüpheli gözaltına alındı
Güncel

Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne operasyon! 9 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' adına toplanan yardımları amacı dışında kullandıkları iddiasıyla aralarında dernek başkanı Buket Özgünlü'nün de olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA29 Kasım 2024 Cuma 10:25 - Güncelleme:
Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne operasyon! 9 şüpheli gözaltına alındı
ABONE OL

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, "Yaşama Tutunan Patiler Derneği" adı altında toplanan yardımları uhdelerine geçirerek mal edinmek suretiyle haksız kazanç sağladıkları öne sürülen aralarında dernek yöneticilerinin de olduğu 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporunda yaklaşık 20 milyon lira zarara neden oldukları belirtilen 9 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra hukuki durumlarının değerlendirileceği bildirildi.

Şüphelilerin ikametleri, dernek merkezi ve derneğin ilgili birimlerinde arama ve el koyma işlemlerine devam ettiği belirtilen açıklamada, bu süreçte derneğin barınağında bulunan hayvanların bakımlarının yapılması ve ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon sağlandığı kaydedildi.

Gözaltına alınanlar arasında Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün de olduğu öğrenildi.

  • Yaşama Tutunan Patiler Derneği
  • operasyon
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.