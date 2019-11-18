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Yaşar Büyükanıt'ın acı günü

Genelkurmay Eski Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt hayatını kaybetti.

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Genelkurmay Eski Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt yaşamını yitirdi.
 
Bir süredir İstanbul’da kanser tedavisi gören Filiz Büyükanıt için Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliğine yazı yazıldı.
 
Filiz Büyükanıt’ın cenaze töreni, 19 Kasım Salı günü (Yarın) Selimiye Camisinde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla gerçekleştirilecek.
 
Büyükanıt, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.
 

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