Yaşar Büyükanıt'ın acı günü
Genelkurmay Eski Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt hayatını kaybetti.
Genelkurmay Eski Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt yaşamını yitirdi.
Bir süredir İstanbul’da kanser tedavisi gören Filiz Büyükanıt için Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliğine yazı yazıldı.
Filiz Büyükanıt’ın cenaze töreni, 19 Kasım Salı günü (Yarın) Selimiye Camisinde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla gerçekleştirilecek.
Büyükanıt, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.