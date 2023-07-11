Yaşar Güler ABD'li mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Austin ile Güler'in ortak ikili ve çok taraflı savunma hedeflerini görüştüğü belirtildi.

İki bakanın, ABD ile Türkiye arasındaki uzun yıllara dayanan askeri işbirliği geçmişine övgüde bulundukları ve devam eden yakın işbirliğinden memnuniyet duydukları kaydedildi.

Görüşmede ayrıca Türkiye, İsveç ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki olumlu görüşmelerin yanı sıra ABD Savunma Bakanlığının Türkiye'nin askeri modernizasyonuna verdiği desteğin ele alındığı ifade edildi.