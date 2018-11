İstinaf mahkemesi, Yasin Börü davasında sanık avukatlarının karara itirazını reddetti

İstinaf mahkemesi, Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve 3 arkadaşının öldürülmesiyle ilgili davanın kararına sanık ve mağdur avukatlarının yaptığı itirazları esastan reddetti.



Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince 24 Nisan 2017'de sanıklardan 16'sının "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 22'şer yıl, 2 sanığın 5'er kez müebbet ve 19'ar yıl ve suça sürüklenen 6 çocuğun ise 124'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılması kararına yapılan itirazı inceledi.



İnceleme sonucu Ankara 2. Ceza Mahkemesinin hükmünü uygun bulan 4. Ceza Dairesi, sanık ve sanık avukatlarının tahliye ve beraat kararı verilmesine yönelik taleplerin esastan reddine hükmetti.



Suç tarihinde 18 yaşını doldurmayan Börü'nün öldürülmesiyle ilgili sanıklar Sedat Çoban, Mecnun Akkoyun, Uğur Doğanay, Abdurrahim Pamuk, Mehmet Şah Yüce, Ali Güler, Cihan Yıldız, Ümit Doğanay, Rıdvan Baş, Ahmet Taylan, Hasan Uyanık, Burhan Dicle, Ali Karakurt, Cevher Türk, Erkan Balaban, Mehmet Çağlar, Remzi Özşan ve Resul Savur ile suça sürüklenen çocuklar Y.O, M.D, A.S, A.K, F.G ve M.İ'ye "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dolayı ceza verilirken, TCK 82/1-e maddesinde yer alan "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi" maddesinin uygulanmamasının verilen cezalarda değişikliğe yol açmayacağı belirtildi ve davanın yeniden görülmesine gerek olmadığı kaydedildi.



Daire, sanıklardan Remzi Özşan hakkında "ölü üzerinden hırsızlık" suçu, sanıklar Hasan Aldemir ve Abdulvahap Turan hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçu ve yine sanık Turan hakkındaki "konut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçundan verilen beraat kararının kaldırılması istemini de esastan reddetti.



Mağdur ve katılan avukatlarının davada bazı sanıklar hakkında verilen beraat kararlarının bozulması itirazları da 4. Ceza Dairesince reddedildi.



Daire, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.



- Karar



Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi 24 Nisan 2017'deki karar duruşmasında, sanıklardan Abdurrahim Pamuk, Ahmet Taylan, Ali Güler, Ali Karakurt, Burhan Dicle, Cevher Türk, Cihan Yıldız, Erkan Balaban, Hasan Uyanık, Mehmet Çağlar, Mehmet Şah Yüce, Remzi Özşan, Resul Savur, Rıdvan Baş, Uğur Doğanay ve Ümit Doğanay'ı, "4 kişiyi canavarca his saikiyle öldürme" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, sanıklar Mecnun Akkoyun ve Sedat Çoban'ı ise aynı suçlardan 5'er kez müebbet hapse mahkum etmişti.



Suça sürüklenen çocuklar A.S, A.K, F.G, M.İ, M.D. ve Y.O. da yine aynı suçlardan 110'ar yıl hapse çarptırılmıştı.



Kararda, sanıklardan Abdurrahim Pamuk, Ahmet Taylan, Ali Güler, Ali Karakurt, Burhan Dicle, Cevher Türk, Cihan Yıldız, Erkan Balaban, Hasan Uyanık, Mehmet Çağlar, Mehmet Şah Yüce, Remzi Özşan, Resul Savur, Rıdvan Baş, Uğur Doğanay ve Ümit Doğanay, müşteki Yusuf Er'e karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işledikleri gerekçesiyle 18'er, Mecnun Akkoyun ve Sedat Çoban 18'er, suça sürüklenen 6 çocuk ise bu suçtan 12'şer yıl hapse mahkum edilmişti.



Mahkeme, 15 sanık ile 6 suça sürüklenen çocuğu "terör örgütü propagandası yapmak", 11 sanığı "konut dokunulmazlığını ihlal etmek", 1 sanığı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", 1 sanığı ise "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali" ve "örgüt adına suç işlemek" suçlarından hapse çarptırmıştı. Sanıklardan Remzi Özşan, "ölü üzerinden hırsızlık" suçundan 12 yıl, Uğur Doğanay ise "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 3 yıl 9 ay hapse ayrıca mahkum edilmişti.



Sanıklardan Abdulvahap Turan, Abdurrahman Turan, Adem Kaçmaz, Ahmet Arif Yusufoğlu, Ahmet Biçici, Ahmet Tanrıverdi, Ahmet Tura, Ersin Adıyaman, Hasan Aldemir, Hasan Okçu, Hüseyin Okçu, Yıldız Doğanay ve Mahsun Kurt'un ise beraatlerine karar verilmişti.