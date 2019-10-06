HDP’nin çağrısı ile PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG ile DAEŞ arasında Kobani’de meydana gelen çatışmalar bahane edilerek 6 Ekim 2014’te Diyarbakır başta olmak üzere bir çok ilde olaylar yaşandı. Kurban Bayramı’nın 3.gününe rastlayan olayların üzerinden 5 yıl geçti. Olayın failleri “Canavarca hisle, acı çektirerek öldürmek”le suçlanarak cezalandırıldılar.

DEMİRTAŞ ÇAĞRI YAPTI

Olayların fitilini PKK ve HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yaptığı çağrılar ateşledi. 6 Ekim’de terör örgütü PKK; “Kobani ile başlayan devrim dalgası tüm Kürdistan’a yayılmalı ve bu temelde Kürt gençliğinin ayaklanması çağrısında bulunuyoruz” çağrısı yaptı. Ardından HDP MYK’sı ve Demirtaş, özetle; “Kobane’de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarını ve AKP iktidarının Kobane’ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz” dedi.

İŞYERLERİ TALAN EDİLDİ

Çağrılar üzerine Diyarbakır başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu’daki bir çok ilde kendilerine Öz Savunma/Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi diyen bir grubun provokasyonu başladı. Bu gruplar tarafından güvenlik güçleri ve kamu kurumlarına yönelik taşlı, molotoflu, havai fişekli ve parça tesirli el yapımı patlayıcıların ve silahların kullanıldığı bir çok eylem meydana geldi. Esnafın işyerleri talan edildi.

İNSANLAR LİNÇ EDİLDİ

7 Ekim 2014’de Diyarbakır’da arkadaşlarıyla birlikte kurban eti dağıtan Yasin Börü, hunharca katledildi. Gözü dönmüş hainler, göstericilerden kaçarak bir eve sığınan; Yusuf Er, Ahmet Dakak, Hasan Gökguz, Riyat Güneş ve Yasin Börü’ye sopa, taş ve kesici aletlerle saldırdı.

KATİLİ DEMİRTAŞ’TIR

Olayların üzerinden geçen 5 yıl sonrasında mağdur ve sanık anneleri HDP ve terör örgütü PKK’yı suçladı. Vahşice öldürülen Yasin Börü’nün annesi Hatice Börü, HDP ve Selahattin Demirtaş’ı suçlayarak, “Biz de bütün dünya da biliyor ki o gün teröristlere sokağa çıkma çağrısı yapan Selahattin Demirtaş’tır. Benim masum yavrumun katili Demirtaş ve onu destekleyenlerdir” dedi.

Yasin Börü’nün katil sanığı Mecnun Akkoyun’un annesi Remziye Akkoyun da çocuklarının terör örgütüne katılmasında rolü olan HDP İl Binası önünde oturma eylemine katıldı. Akkoyun, eylemini sonlandırması için terör örgütünün Yasin Börü’nün öldürülmesinden hüküm giyen cezaevindeki oğlunu intihara sürüklediğini söyledi. Akkoyun, “PKK çocuklarımı cezaevinde de rahat bırakmıyor. Bir oğluma kavuşmak için burada feryat ederken, beni diğeri ile sınamaya kalkıyor” dedi.

Allah kimseye o günleri yaşatmasın

Yasin Börü’nün babası Fikri Börü, yaptığı açıklamada, oğlu ile arkadaşlarının kurban eti dağıtırken vahşice katledildiğini, tanınmayacak hale getirildiğini söyledi. Oğlunun katledilmesinin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen acısını ilk günkü gibi yaşadığını dile getiren Börü, sürekli oğlunun ve arkadaşlarının mezarını ziyaret ettiğini belirtti. ‘Onlar sürekli aklımızda, hiç çıkmıyor. Allah kimseye o günleri yaşatmasın’ diyen Börü, 5 yıl geçmesine rağmen yaşananların akıllarından hiç çıkmadığını dile getirdi. Börü, “Küçük kardeşi onu hiç görmedi, şimdi ise fotoğrafına bakıp ‘Yasin ağabey mezarda’ diyor. Kim sebep oldu, bize bu acıyı yaşattıysa Allah hakkımızı yanlarına bırakmasın. Yasin şu an sağ olsaydı 21 yaşındaydı, belki de üniversitede olacaktı. Hayalleri yarım kaldı ama Allah’ın izniyle onlar Cennetlik” dedi.

6-7 EKİM’DE 50 KİŞİ ÖLDÜ