Yasin kaybolalı 4 yıl oldu, izine hala rastlanmadı

DHA 04 Nisan 2020 Cumartesi 09:51 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 09:51

Akören'e bağlı daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuklu Ümmü- Yavuz Şahin çiftinin 6 yaşındaki oğulları Yasin, 4 Nisan 2016 günü evlerinin önünde oynarken kayboldu. Yasin'in bulunması için aynı gün jandarma ve AFAD ekipleri arama başlattı.

Köylülerin de katıldığı arama çalışmalarında, evin çevresi ile su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar ve mağaralar arandı. Ağaç ve çalılık dipleri kontrol edildi.

Askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracı (İHA) da kullanılan arama çalışmaları kapsamında, Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin'den gelen dalgıç polisler sonar cihazlarıyla tarama yaptı. 80 kilometrelik alanda yapılan tüm aramalara rağmen çocuğun izine rastlanmayınca, çalışmalar 24'ünci gününde kaymakamlık tarafından sonlandırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca Ankara'dan gönderilen, polis ve askerlerden oluşan özel ekip, geçen yıl Temmuz ayında Yasin için yeniden arama çalışması başlattı. Emniyet ve jandarma yetkilileriyle görüşerek, daha önce yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan özel ekip de kayıp Yasin'i bulamadı.

OĞLUMDAN 4 YILDIR HABER YOK

Oğlu kaybolalı 4 yıl olduğunu söyleyen baba Yavuz Şahin, "Yasin’im kaybolalı dört yıl oldu. Dört yıldır ne bir iz var ne de bir haber. Annesi de ben de bittik. Oğlumu arayıp soran yok. Arada sırada bir haber var mı diye jandarmaya gidiyorum. Ama oğlumdan haber yok. Yasin'in bulunması için özel ekip kuruldu. Köyde çalışma yaptılar ancak onlar da bulamadı. İçimizde özlem, korku ve endişe ile yaşıyoruz. Acaba öldü mü, öldürüldü mü? Yoksa bir yerlerde mi diye düşünüyoruz. Hayatımız bir şekilde devam ediyor. Çocuklarımız için ayakta kalmaya çalışıyoruz. Dile kolay geliyor ama dört yılın nasıl geçtiğini bir de bize sorun” dedi.