Yaşını büyüterek bedelliye başvurdu

Sivas'ta yaşayan genç, mahkeme kararıyla yaşını büyüterek bedelli askerlik başvurusu yaptı.

Zara ilçesinde imam olarak görev yapan Özkan Yelok, bedelli askerlik düzenlemesinin ardından askerliğini bedelli yapmaya karar verdi.

Bedelli için 25 yaş sınırı tutmayan ve kimliğinde 5 Ekim 1995 doğumlu görünen Yelok, nüfus cüzdanına gerçek yaşından yaklaşık 23 ay küçük yazıldığını iddia ederek yaşının büyütülmesi için mahkemeye başvurdu.

Yaklaşık 2 ay devam eden mahkeme sürecinde kemik ölçümleri yapılan Yelok'un davası dün sonuçlandı ve yaşı büyütülerek doğum yılı kimliğine 7 Kasım 1993 olarak yazıldı.

Kararın ardından bugün askerlik şubesine gidip işlemlerini yaptıran ve parasını yatıran Yelok, gazetecilere yaptığı açıklamada, kimliği ilk çıkarılırken nüfusta yanlışlık yapıldığını ve gerçek yaşından küçük yazıldığını söyledi.

Yelok, "Bedelli askerlik yasası çıktıktan sonra mahkemeye başvurdum. Mahkemeye başvurduktan sonra hakim beyle görüştüm ve devletin bize verdiği haktan bahsettim." diye konuştu.

Yelok, mahkeme süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Kemik yaşı tespiti yapıldı. Diş hastanesinde diş muayenesi yapıldı. Öğrenime başladığım okuldan öğrenim belgesi istendi. Mahkeme dün sonuçlandı. Bugün de askerlik şubesine gittim, başvurumu yaptım. Mahkeme dün sonuçlanmamış olsaydı yetişmeyecekti."