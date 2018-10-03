Yaşlanmak bilgeliktir

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ‘Yaşlı Refahı İçin Yaşlı Hakları Konferansı’ düzenlendi. Konferansa katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan yaşlıların hürmet makamı olduklarını kaydederek, “Kapitalist anlayış üretim ya da tüketim hayatında yeri olmayan yaşlıları hayatın dışına atıyor. Geniş aileyi küçülterek insanı yalnızlığa hapsediyor. Yaşlanmak, güçten düşmekle, değersizleşmekle özdeşleştiriliyor” dedi.

Türk kültüründe yaşlanmanın bilgelikle eş değer olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, “Yaşlılar hürmet makamıdır. Her biri hayat denen o zor yolculuğun üstadıdır. Yaşlıları hayatımızdan çıkarırken zengin tecrübelerini de kendimizden uzaklaştırmış oluruz. Aile büyüklerinin olmadığı bir evde çocuklar da bu bilgelikten mahrum kalırlar. Oysa yaşlılarla yaşayan çocuklarda aidiyet duygusu gelişir. Bundan daha büyük bir zenginlik olabilir mi” diye konuştu.

HERKES AİLESİNİN YANINDA MUTLU OLUR

Türkiye’deki nüfus araştırmalarına işaret eden Emine Erdoğan, dünya çapında 65 yaş üstü insan sayısının 2050’ye kadar şimdiki sayının neredeyse iki katına çıkmasının beklendiğini anlattı. Erdoğan, çocuklar ve gençler gibi ak saçlı ihtiyarlara da hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti: Sağlık hizmetlerini belirlerken, tıpkı anne çocuk sağlığı gibi kırılgan bir kitleyi oluşturan yaşlı nüfusu da önceleyen hizmetler için çalışmalıyız. Yaşlı bakımı yeni bir disiplin olarak şekillendirilmelidir. Devletimiz yaşlılarımız için huzurevlerini yüksek standartlara çıkarma noktasında yoğun bir çaba içindedir. Fakat ideal olan yaşlıların kendi doğal aile ortamında yaşamını sürdürmesidir. Zira yaşlılarımızın evlatlarının gözetiminde bir hayat sürmesi onların hem fiziki hem de ruhi ihtiyaçları bakımından son derece hayatidir. Yaşlılara sosyal faaliyet alanının açılması, seyahat, yürüyüş, sohbet gibi basit koruyucu tedbirlerle sorunlarının azaltılması gerekir. Nasıl ki çocuklarımız gözbebeğimizdir, yaşlılarımız da gözümüzün nurudur. Onlara gereken değeri vermek, bizi insan kılar.