Yaşlanmak bilgeliktir
Aile büyükleriyle yaşayan çocuklarda aidiyet duygusunun geliştiğini söyleyen Emine Erdoğan “Yaşlanmak bilgelikle eş değerdir. Yaşlıları hayatımızdan çıkarırken zengin tecrübelerinden uzaklaşmış oluruz” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ‘Yaşlı Refahı İçin Yaşlı Hakları Konferansı’ düzenlendi. Konferansa katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan yaşlıların hürmet makamı olduklarını kaydederek, “Kapitalist anlayış üretim ya da tüketim hayatında yeri olmayan yaşlıları hayatın dışına atıyor. Geniş aileyi küçülterek insanı yalnızlığa hapsediyor. Yaşlanmak, güçten düşmekle, değersizleşmekle özdeşleştiriliyor” dedi.
Türk kültüründe yaşlanmanın bilgelikle eş değer olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, “Yaşlılar hürmet makamıdır. Her biri hayat denen o zor yolculuğun üstadıdır. Yaşlıları hayatımızdan çıkarırken zengin tecrübelerini de kendimizden uzaklaştırmış oluruz. Aile büyüklerinin olmadığı bir evde çocuklar da bu bilgelikten mahrum kalırlar. Oysa yaşlılarla yaşayan çocuklarda aidiyet duygusu gelişir. Bundan daha büyük bir zenginlik olabilir mi” diye konuştu.
HERKES AİLESİNİN YANINDA MUTLU OLUR
Türkiye’deki nüfus araştırmalarına işaret eden Emine Erdoğan, dünya çapında 65 yaş üstü insan sayısının 2050’ye kadar şimdiki sayının neredeyse iki katına çıkmasının beklendiğini anlattı. Erdoğan, çocuklar ve gençler gibi ak saçlı ihtiyarlara da hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti: Sağlık hizmetlerini belirlerken, tıpkı anne çocuk sağlığı gibi kırılgan bir kitleyi oluşturan yaşlı nüfusu da önceleyen hizmetler için çalışmalıyız. Yaşlı bakımı yeni bir disiplin olarak şekillendirilmelidir. Devletimiz yaşlılarımız için huzurevlerini yüksek standartlara çıkarma noktasında yoğun bir çaba içindedir. Fakat ideal olan yaşlıların kendi doğal aile ortamında yaşamını sürdürmesidir. Zira yaşlılarımızın evlatlarının gözetiminde bir hayat sürmesi onların hem fiziki hem de ruhi ihtiyaçları bakımından son derece hayatidir. Yaşlılara sosyal faaliyet alanının açılması, seyahat, yürüyüş, sohbet gibi basit koruyucu tedbirlerle sorunlarının azaltılması gerekir. Nasıl ki çocuklarımız gözbebeğimizdir, yaşlılarımız da gözümüzün nurudur. Onlara gereken değeri vermek, bizi insan kılar.
Çocuk sayısının azalması aile ilişkilerini zayıflatIyor
Yaşlanma oranlarını yavaşlatacak en önemli şeyin doğumu teşvik olacağını belirten Emine Erdoğan, genç nüfusun bir ülkenin en önemli gücü olduğunu vurguladı. Nüfus politikaları araştırmalarına da değinen Erdoğan, Türkiye nüfusunun 1923’ten 2050’ye kadar olan dönemde 7 kat arttıktan sonra durağan bir yapıya kavuşacağını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:
BAŞ TACI OLSUNLAR
2050 sonrası genç nüfus ve onun ekonomik, psikolojik ve sosyal kazanımlarından mahrum bir ülke olacağız. Bu nedenle nüfus politikalarının bu öngörüye göre yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Çocuk sayısının azalması aile ilişkilerini de zayıflatır. Çünkü teyze, dayı, hala, amca gibi geniş ailenin temel dinamikleri ortadan kalkıyor. Ailenin gücü azaldığında toplumun yükü daha da artıyor. Ne mutlu ki yaşlıların baş tacı edildiği toplumumuzda aile büyükleri, hala evlatlarının ve torunlarının kuşattığı sevgi atmosferinde yaşayabiliyor.
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