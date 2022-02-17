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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Samsun'da evinde hayatını kaybeden 65 yaşındaki adamın ölümü şüpheli bulundu.

İHA17 Şubat 2022 Perşembe 15:47 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 15:47
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Olay, saat 14.00 sıralarında İlkadım Çiftlik Mahallesi Letafet Caddesi'ndeki bir evin 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kronik rahatsızlığı bulunan ve tek yaşayan Seçkin Kır'dan (65) arkadaşları haber alamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Seçkin Kır'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekipler, Kır'ın hayatını kaybettiği evde masada boş ilaç kutusu olduğu için şahsın ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi. Seçkin Kır'ın ölüm haberini alan arkadaşları Letafet Caddesi'ndeki evinin önüne geldi. Yapılan incelemenin ardından Seçkin Kır'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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