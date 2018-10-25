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Yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu

Manisa’nın Demirci ilçesinde bir kişi yol kenarında ölü olarak bulundu.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, Minnetler Mahallesi Bekirler mevkiinde yaşayan 72 yaşındaki Muzaffer Erdem, gün içinde Bekirler altı yaylasında bulunan tarlasına çalışmaya gitti. Akşam saatlerinde evine dönmeyip her zamanki eve geliş saatine uymayınca eşi Selime Erdem aramaya çıktı. Bekirler’den yaklaşık 500 metre uzaklıkta eşini yol kenarında hareketsiz şekilde yerde bulan yaşlı kadın çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzere yaşlı adamın cesedinin bulunduğu bölgeye jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri intikal etti. Demirci Cumhuriyet Savcılığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbiri alındıktan sonra inceleme başlattı. Tarlası ile evi arasındaki yolda ölü bulunan şahısın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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