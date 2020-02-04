DHA 04.02.2020 14:08 - Güncelleme: 04.02.2020 14:08

Kent merkezinde yaşayan İbrahim Mercan'ı, sabah saatlerinde telefonla arayan kimliği belirsiz kişi, kendisini polis olarak tanıttı. Mercan'a, banka hesaplarının terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek, parayı vereceği hesap numarasına göndermesini istedi. Koltuk değnekleriyle yürüyebilen İbrahim Mercan eşini de beraberine alıp, hesabının bulunduğu banka şubesine gitti. Mercan'ın sürekli telefonla görüşmesinden ve parayı telefondaki kişinin hesabına göndermek istemesinden şüphelenen banka görevlisi, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Mercan'a telefondaki kişinin dolandırıcı olduğunu söyleyerek, parayı göndermesini engelledi. Dolandırmaktan son anda kurtarılan çift, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.