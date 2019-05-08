Yaşlı adamın yüzü 15 yıl sonra gelen elektrikle güldü
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Mustafa Kahraman'ın yüzü, kendi kıt imkanlarıyla yaptırdığı evine 15 yıl sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bağlanan elektrikle güldü. Yalnız yaşayan Kahraman yıllar sonra bağlanan elektrikle artık karanlığa mahkum kalmayacağı ve ışığa kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.
- İHA
Sarıgöl'ün Dindarlı Mahallesinde tek başına yaşayan 73 yaşındaki Mustafa Kahraman'ın evine 15 yıl sonra elektrik bağlatıldı. Eşini yıllar öncesi kaybettiğini ve evine bir türlü elektrik bağlatamadığını kaydeden Mustafa Kahraman, geçtiğimiz dönem mahalle muhtarı olan Mustafa Genceli’nin girişimleri ile Sarıgöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat etti. Sarıgöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından durumu incelenen Mustafa Kahraman’ın evine elektrik tesisatı döşenerek yıllar sonra elektriğe kavuşması sağlandı.
Sarıgöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Kaymakam Çetin Kılınç, "Mustafa Kahraman’ın evinde elektrik yoktu. Durumu incelendi, evine elektrik tesisatı döşenerek abonelik işlemleri yapıldı. Mustafa Kahraman artık bundan sonra evinde elektriğini kullanabilecek." dedi.
15 yıldır evinde elektrik olmadığını dile getiren Mustafa Kahraman, "Allah vakfımızdan razı olsun. Artık karanlıkta kalmayacağım, ışığa kavuştum. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diyerek sevincini dile getirdi.
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