Yaşlı çift 2 saat arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

IHA 07 Aralık 2020 Pazartesi 10:19 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 10:19

Artuklu ilçesi Sultan Şeyhmus köyünde yaşayan 72 yaşındaki Şeyhmus Baysal ve eşi Emine Baysal, koronavirüse yakalandı. Durumları ağırlaşan yaşlı çift Diyarbakır’da pandemi hastanesi olan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi görmeye başlayan yaşlı çiftten Şeyhmus Baysal doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken eşi Emine Baysal da 2 saat sonra tedavi gördüğü hastanede virüse yenik düştü.

Koronavirüse yenik düşen Baysal çiftinin uzun yıllardır Sultan Şeyhmus külliyesinde görevli oldukları öğrenildi.