Yaşlı çift 5 gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

DHA 08 Aralık 2020 Salı 17:50 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 17:50

Develi ilçesi Alaylı Mahallesi'nde yaşayan Şükrü Acer ve eşi Safiye Acer, yaklaşık 15 gün önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Develi Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Çifte yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine, Acer çifti, evlerinde karantina altına alındı. 2 gün sonra rahatsızlanan çift, gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Safiye Acer, 3 Aralık günü hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Şükrü Acer ise bugün yaşamını yitirdi. Acer çiftinin 5 gün arayla ölümü, yakınlarını yasa boğdu. Şükrü Acer’in cenazesi yarın Alaylı Mahalle mezarlığında toprağa verilecek. Öte yandan yaşı çiftin oğulları Tural Acer’in ise geçen 17 Ağustos’ta geçirdiği rahatsızlık sonucu öldüğü öğrenildi.