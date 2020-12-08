İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Aralık 2020 Salı / 23 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8269
  • EURO
    9,4776
  • ALTIN
    469.881
  • BIST100
    1339.89
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yaşlı çift 5 gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Güncel

Yaşlı çift 5 gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kayseri'de koronavirüse yakalanan Şükrü Acer (82) ve eşi Safiye Acer (80), 5 gün arayla hayatını kaybetti. Öte yandan yaşı çiftin oğulları Tural Acer'in ise geçen 17 Ağustos'ta geçirdiği rahatsızlık sonucu öldüğü öğrenildi.

DHA08 Aralık 2020 Salı 17:50 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 17:50
ABONE OL

Develi ilçesi Alaylı Mahallesi'nde yaşayan Şükrü Acer ve eşi Safiye Acer, yaklaşık 15 gün önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Develi Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Çifte yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine, Acer çifti, evlerinde karantina altına alındı. 2 gün sonra rahatsızlanan çift, gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Safiye Acer, 3 Aralık günü hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Şükrü Acer ise bugün yaşamını yitirdi. Acer çiftinin 5 gün arayla ölümü, yakınlarını yasa boğdu. Şükrü Acer’in cenazesi yarın Alaylı Mahalle mezarlığında toprağa verilecek. Öte yandan yaşı çiftin oğulları Tural Acer’in ise geçen 17 Ağustos’ta geçirdiği rahatsızlık sonucu öldüğü öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.