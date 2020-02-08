İSTANBUL 1°C / -3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0188
  • EURO
    6,591
  • ALTIN
    303.309
  • BIST100
    121015
Güncel

Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı

İzmir'in Tire ilçesi Işıklar Mahallesi'nde meydana gelen ev yangınında yaşlı çift hayatını kaybetti.

IHA08.02.2020  12:45 - Güncelleme: 08.02.2020  12:45

Edinilen bilgilere göre olay şu şekilde gerçekleşti; bu sabah saat 08.00 sıralarında İbrahim Önal ve Ayşe Önal çiftinin yaşadığı müstakil evde çıkan yangın bir anda büyüdü. Olay yerine itfaiye, ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında alevlerin arasından kaçamayan yaşlı çift, olay yerinde hayatını kaybetti. Olaya inanamayan köy sakinleri "İbrahim amca ve Ayşe teyze çok iyi insanlardı buna inanmak istemiyorum ölüme bile beraber gittiler" diyerek gözyaşı döktü.

Feci olayı öğrenen, İbrahim ve Ayşe Önal çiftinin yakınları eve gelerek sinir krizi geçirdi.

Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangınla ilgili jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.

Çatıdan girdiği fabrikadaki 2 çelik kasayı soyan şüpheli yakalandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Van'da çığ düştü
Van'da çığ düştü

Van'da çığ düştü

Merkel'in ziyareti işaret edildi: Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması
Merkel'in ziyareti işaret edildi: Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması

Merkel'in ziyareti işaret edildi: Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması

Rum basınında geniş yer buldu
Rum basınında geniş yer buldu

Rum basınında geniş yer buldu

ABD askerini ülkeden atmak için harekete geçtiler
ABD askerini ülkeden atmak için harekete geçtiler

ABD askerini ülkeden atmak için harekete geçtiler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.