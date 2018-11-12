Tekirdağ'da yaşlı kadın, 47 bin 500 lirasını dolandırıcıya kaptırdı

Edinilen bilgiye göre, telefon dolandırıcısı şahıs ya da şahısar, Hacıevhat Mahallesi’nde yaşayan Z.A. (71) isimli kadını arayarak tehditler savurdu. Telefondaki şahsın oyununa gelen yaşlı kadın, nakit 5 bin lirası ve banka hesabından çektiği 42 bin 500 lira ile Malkara’dan taksi tutup Süleymanpaşa ilçesine gitti. Z.A. isimli yaşlı kadın yanında götürdüğü 47 bin 500 lira parasını dolandırıcıya kaptırdığı öğrenildi.

Olayla ilgili polise şikayette bulunuldu.