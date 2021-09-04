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Yaşlı kadın asansörün altında can verdi

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde iki katlı binanın dış cephesine yaptırılan asansörün kabininin altında kalan 61 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

AA4 Eylül 2021 Cumartesi 23:59 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 23:59
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İddiaya göre, Deniz Mahallesi'nde yaşlı çiftin kullanması için evin dış cephesine yaptırılan asansörü kullanmak isteyen Selma Çakmak (61) ikinci katta bulunan kabini çağırmak amacıyla düğmeye bastı.

Bir süre sonra kabin, henüz belirlenemeyen nedenle kadının üzerine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, asansörün altında kalan kadının öldüğünü belirledi.

Çakmak'ın cenazesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde gözyaşı döken Çakmak'ın yakınları, asansörün hatalı şekilde yapıldığını iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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