Yaşlı kadın merdivenden düşüp öldü
MERSİN'in Tarsus ilçesinde merdivenden düşen Cennet Tekelioğlu (92), yaşamını yitirdi.
- DHA
Belen köyünde eşiyle birlikte yaşayan Tekelioğlu, ahşap merdivenle evine çıkarken başı dönünce, yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Tekelioğlu, çağırılan ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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