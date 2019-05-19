Yaşlı kadın merdivenden düşüp öldü

Belen köyünde eşiyle birlikte yaşayan Tekelioğlu, ahşap merdivenle evine çıkarken başı dönünce, yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Tekelioğlu, çağırılan ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.