İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2023 Cumartesi / 29 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8123
  • EURO
    20,4185
  • ALTIN
    1165.45
  • BIST100
    5490.34
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yaşlı kadın sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
Güncel

Yaşlı kadın sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 70 yaşındaki kadın yaralandı.

AA21 Ocak 2023 Cumartesi 15:15 - Güncelleme:
Yaşlı kadın sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
ABONE OL

Karapınar Mahallesi 21. Cadde'de yürüyen Athie Baradi, boş araziden geçtiği sırada çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Hayvanların arasında kalarak yere yığılan Baradi, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadını Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kadını kurtaran mahalle sakinlerinden Veysel Coşkun, AA muhabirine, Baradi'nin yürüdüğü esnada 10 civarında köpeğin ona yöneldiğini söyledi.

Bir anda köpeklerin kadına saldırdığını gördüklerini anlatan Coşkun, "Komşular olarak olayı gördük ve müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdık." dedi.

Coşkun, saldırının ardından ambulans ve jandarmaya haber verdiklerini kaydetti.

Köpeklerin saldırısı bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, mahalledeki boş araziden geçtiği sırada çok sayıda köpeğin kadına yönelerek saldırması yer aldı.

  • bursa
  • sokak köpekleri
  • saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.