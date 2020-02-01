İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9856
  • EURO
    6,64
  • ALTIN
    304.875
  • BIST100
    119140
Güncel

Pendik'te yaşlı kadına kapkaç dehşeti kamerada

Pendik'te yaşlı kadınların arkasından yanaşarak kollarındaki çantaları kapkaç yapan şüpheli yakalandı. Şüphelinin yolda yürüyen yaşlı kadının kolundaki çantayı alıp kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

DHA01.02.2020  13:58 - Güncelleme: 01.02.2020  13:58

Pendik'te bir şüphelinin yaşlı kadınların arkasından yanaşarak kollarındaki çantaları kapkaç yaptığı bilgisini alan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelinin 17 Ocakta Sapanbağları Mahallesi ve 21 Ocakta Yeni Mahalle'deki kapkaç olaylarını yapan Emsal K. (25) olduğu belirlendi. Şüpheli Pendik, Bahçelievler Mahallesi'nde gözaltına alındı. Şüphelinin, üstünden mağdurlara ait 1 cep telefonu ele geçirildi. Çalışmaların devamında ise şüphelinin son olayda çaldığı çanta içerisindeki mağdura ait kimlik, cüzdan ve 10 lira parayla bulundu. Emsal K. emniyetteki, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine ko0nuşldu. Şüphelinin yaşlı kadının çantasını çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

''Trump New York'u İsrail'e versin''

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bir dönem sona erdi: Yeni bir çağın şafağındayız
Bir dönem sona erdi: Yeni bir çağın şafağındayız

Bir dönem sona erdi: Yeni bir çağın şafağındayız

Üç ülke anlaştıklarını duyurdu
Üç ülke anlaştıklarını duyurdu

Üç ülke anlaştıklarını duyurdu

Başörtüsüyle bu iş yapılmaz, ter kokuyorsunuz!
Başörtüsüyle bu iş yapılmaz, ter kokuyorsunuz!

Başörtüsüyle bu iş yapılmaz, ter kokuyorsunuz!

ABD'den 32 adet F-35 satın alıyorlar
ABD'den 32 adet F-35 satın alıyorlar

ABD'den 32 adet F-35 satın alıyorlar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.