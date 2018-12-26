Yasmin Levy Sema yapmayı öğrenecek

Sosyal medyada takipçileri tarafından “kalbi ses tellerinde atan kadın” diye tanımlanan Yasmin Levy, ilk kez geldiği Konya’da, Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki bin 700 kişilik salonda hayranlarına konser verdi.

ORHAN GENCEBAY’LA BÜYÜDÜM

Konya’da, semazenlerden çok etkilendiğini vurgulayan Levy, şöyle konuştu: Bugün burada sufi müziği dinlerken kocama dedim ki ‘Ben bu müzikle büyüdüm ama sufi müzik olduğunu bilmeden’. Mevlana’nın yazdığı şiirleri daha önce okumuştum. Mevlevileri dönerken dikkatle izledim ve ‘bunu öğrenmek istiyorum’ dedim. Öğrenmem için beni davet ettiler. Öğrenmek istememin nedeni, dönerken çok mütevazılar ve ruhları Allah ile birlikte.” Türkiye’de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Levy “Annemin ataları da Kudüs’e Türkiye’den gelmişler ama annem Kudüs doğumlu. Evde Orhan Gencebay müzikleri ile büyüdüm. Çocukluğumdan beri onu dinlerim. Orhan Gencebay ile tanışmayı, onunla şarkı söylemeyi çok istiyorum. 14 yaşındayken İbrahim Tatlıses, sonra Zeki Müren ve Bülent Ersoy dinledim” dedi.