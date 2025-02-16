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'Yassıada zihniyetinin kopyasıdır' diyerek tepki gösterdi: Ömer Çelik'ten Özel'e siyaset dersi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine sert tepki gösterdi. 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, siyasi hayatında bulunduğu her yere demokratik irade ile gelmiş Cumhurbaşkanımızla darbeci Kenan Evren'i yan yana anması, demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını göstermektedir.' diyen Çelik, 'Darbeci Kenan Evren'in açıklamaları ve zalim uygulamaları “Yassıada zihniyeti”nin kopyasıdır.' ifadelerini kullandı.

IHA16 Şubat 2025 Pazar 16:31 - Güncelleme:
'Yassıada zihniyetinin kopyasıdır' diyerek tepki gösterdi: Ömer Çelik'ten Özel'e siyaset dersi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özgür Özel'in yine "siyasetsizlik tarihi"ne geçecek bir açıklama yaptığını belirtti.

"YASSIADA ZİHNİYETİNİN KOPYASIDIR"

Özgür Özel'in, siyasi hayatında bulunduğu her yere demokratik irade ile gelmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile darbeci Kenan Evren'i yan yana anmasının, demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını gösterdiğini aktaran Çelik, "Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP'nin demokrasiye ve millet iradesine karşı siyasal eylemlerini en iyi anlatan ifade Yassıada zihniyetidir. Darbeci Kenan Evren'in açıklamaları ve zalim uygulamaları Yassıada zihniyetinin kopyasıdır. Dolayısıyla Özgür Özel, demokrasiye darbe yapanları destekleyen siyasi gelenekle ilgili bilgi arıyorsa, kendi partisinin siyasi tarihine bakmalıdır. Cumhurbaşkanımız ise bu darbeci siyasi geleneğe defalarca tarihi demokrasi dersleri vermiştir. Özgür Özel darbeci siyasi gelenekle nasıl mücadele edildiğini öğrenmek istiyorsa, Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadelesini daha iyi anlamaya odaklanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMETİMİZ MİLLETİMİZİN İRADESİYLE HEDEFLERİNE İLERLEMEKTEDİR"

Özel'in AK Parti iktidarının milletin gözünden düştüğü şeklinde sözlerine cevap veren Çelik, "Özgür Özel'in CHP içindeki hizipler kavgasını idare etmekten vakit bulup, milletimizin sesine odaklanması imkansızdır. O yüzden 'şiir okuma' konusunda içine düştüğü durumu, bu konuda da yaşayacağı kesindir. Özgür Özel 'erken seçim' diye diye sadece CHP içindeki hizipler arasında seçim sürecine hapsolmuştur. CHP hiziplerin kavgasıyla uğraşırken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, Türkiye ve dünya siyasetinin tüm önemli meselelerini dirayetle yönetmekte ve milletimizin iradesiyle hedeflerine ilerlemektedir" dedi.

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