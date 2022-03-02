Yastık altı altınlar ekonomiye kazandırılacak! İşte 3 seçenek

Hürriyet 2 Mart 2022 Çarşamba 08:01 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 08:07

Sistemde "Darphane Çeyrek Altın sistemi, Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi, Banka Altın Değerleme Sistemi" yer aldı. Altın Tasarruf Ekosistemi projesi, vatandaşın yastık altındaki altınının ekonomiye kazandırılması amacıyla hazırlanmış bir proje olarak tanımlandı. Hürriyet'in haberine göre, Sistemin avantajları anlatılırken, 81 ilde altın toplama günleri beklenmeden bankalara altın yatırabilme imkânının sağlanacağı belirtildi, banka altın hesaplarının gerçek kişiler için mevzuat çerçevesinde "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu" (TMSF) güvencesi altına alınacağı kaydedildi.

İŞTE ALTINLARIN TESLİM EDİLEBİLECEĞİ 3 SEÇENEK

DARPHANE ÇEYREK ALTIN SİSTEMİ

ALTININ ekonomiye kazandırılması için başlatılan yeni sistemin ilk ayağı olan Darphane Çeyrek Altın Sistemi'yle, Darphane tarafından üretilen çeyrek, yarım, tam, iki buçukluk ve beşlik altın türünde adet fark etmeksizin fiziki birikimlerini sisteme dahil banka ve finans bankalarında "Çeyrek Hesap" ya da "Kazandıran Çeyrek Hesap" açarak, yatırabilecek. Vatandaşlar, Çeyrek Hesap'a yatırdıkları altın birikimlerini, Darphane tarafından yeni üretilmiş olan aynı altın türünden, fiziki altın olarak, birkaç gün öncesinden bildirmek kaydıyla istedikleri zaman banka şubelerinden fiziken alabilecek. Vatandaş ne yapacak?

- Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap sistemine dahil olan banka şubesine gidilecek. (En yakın şubeler altin.gov.tr'de bulunuyor)

- Banka ve müşteri arasında imzalanacak taahhütname ile altınlar müşteriden teslim alınacak. Taahhütnamenin bir nüshası müşteriye verilecek.

- Müşterilerin hesap bakiyesi, banka tarafından teslim alınan altınların Darphane tarafından kontrol edilmesinden sonra aktif hale getirilecek.

- Altınlar banka hesabına teslim edilen cinsten ve adetsel karşılık olarak yatırılacak.

- Tasarruflar hangi hesap türünde değerlendirilmek isteniyorsa, banka görevlisi ilgili hesabı açacak.

- Çeyrek hesap bakiyesi ile alım/satım işlemleri gerçekleştirebilecek.

- Fiziki olarak altın almak isteyen müşteriler ilgili banka şubelerine başvuruda bulunacak.

KUYUMCU ALTIN DEĞERLEME SİSTEMİ

Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KAD-SİS) ile vatandaş altınlarını, İstanbul Altın Rafinerisi'nin kurduğu sistemle Türkiye'nin her yerindeki yetkili kuyumcular aracılığı ile haftanın her günü banka hesabına aktarabilecek. 42 ilde 75 kuyumcu yetki aldı. Sistem şöyle işleyecek:

- Sisteme dahil olan herhangi bir bankada "Vadesiz Altın Hesabı" olması gerekecek.

- KAD-SİS sistemine dahil olan yetkili kuyumcuya gidildiğinde, "Yetki Belgesi" görülecek, "Bilgilendirme Formu" okunup, imzalanacak.

- KAD-SİS Onay Kodu: Cep telefonuna KAD-SİS'ten gelen SMS ONAY KODU kuyumcu yetkilisiyle birlikte sisteme girilecek.

- Banka Onay Kodu: Vatandaş bankasının göndereceği SMS ONAY KODU'nu kuyumcu yetkilisiyle birlikte sisteme girecek.

- Altın Teslimi: Yetkili kuyumcu teslim edilecek altınları kamera kaydı altında kontrol ederek değerleme yapacak.

Bankaya Transfer Onay Kodu: Yetkili kuyumcuyla mutabık kalınırsa, KAD-SİS'ten bankaya transfer için gelen SMS onay kodunu kuyumcu yetkilisiyle birlikte sisteme girilecek.

Teslim Tesellüm: Sistemin ürettiği teslim tesellüm tutanağını imzalanacak ve bir nüshası vatandaşa verilecek. Vatandaşa altınlarının hesabına geçtiğine dair bankasından bilgilendirme mesajı (SMS) gelecek. Bu mesajın dikkatli kontrol edilmesi gerekecek.

BANKA ALTIN DEĞERLEME SİSTEMİ

Vatandaşların fiziki altın birikimlerini, sisteme dahil banka şubeleri ve banka anlaşmalı kuyumcular üzerinden, banka hesabına aktarabilecekleri sistem. İşleyiş şöyle olacak:

- Altın değerleme sistemine dahil olan banka şubesine ve banka anlaşmalı kuyumcuya gidilecek.

- Şubede veya banka anlaşmalı kuyumcuda yetkili altın değerleme uzmanına müracaat edilecek.

- Altın değerleme uzmanı, müşterinin huzurunda altınları teslim alıp değerleme yapacak.

- Banka uzmanı, mutabık kalınan altın tutarını müşterinin hesabına yatıracak. İşlem dekontunun bir örneği müşteriye verilecek. Banka anlaşmalı kuyumcu ise müşteri hesabına ilgili altın tutarını havale edecek.

- Müşteri tasarrufunu hangi ürün ve vadede değerlendirmek istiyorsa, banka görevlisi ilgili vadeli hesabı ya da ürün hesabını açarak imzalı banka cüzdanını müşteriye sunacak.