Yatağında ölü bulunmuştu: İlk otopside ölüm nedeni belirlenemedi

Olay, önceki gün Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Hacı İbrahim Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Er, iddiaya göre; gece saatlerinde arkadaşlarına başının ağrıdığını söyledi. Er, bir adet ağrı kesici hap içtikten sonra uyudu. Oda arkadaşları, sabah saatlerinde Er'i uyandırmak istedi. İrem uyanmayınca arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yurda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde İrem Er'in hayatını kaybettiği belirlendi. Er'in cenazesi, dün Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde defnedildi.

ÖLÜM NEDENİ ANKARA ADLİ TIP KURUMU'NDA BELİRLENECEK

İrem Er'in Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan ilk otopsisinde kesin ölüm nedeni belirlenemedi. İrem'den alınan kan ve doku örnekleri Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sonuçların 1 ay içinde çıkacağı bildirildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İrem Er'in 3 oda arkadaşı, sınıf arkadaşları ve yurt görevlilerinin ifadelerine başvuruldu. İfadesi alınanların İrem'de herhangi bir garip durum olmadığını, olay günü başının ağrıdığını ve uyumadan bir adet ağrı kesici hap içtiğini söyledikleri öğrenildi. İrem Er'in herhangi bir hastalığının olmadığı belirtildi.