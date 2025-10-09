İSTANBUL 17°C / 13°C
Güncel

Yatırım yapma vaadiyle 197 milyon avroluk vurgun! Yabancı iş insanını böyle dolandırdılar

Rusya ve Slovakya vatandaşı iş insanını, Türkiye'de yatırım yapma vaadiyle yaklaşık 197 milyon avro dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i serbest bırakılırken, 9'u adliyeye sevk edilecek.

9 Ekim 2025 Perşembe 12:54
Yatırım yapma vaadiyle 197 milyon avroluk vurgun! Yabancı iş insanını böyle dolandırdılar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rusya Federasyonu ve Slovak Cumhuriyeti vatandaşı olan, birçok ülkede ticari yatırımlar yapan kişinin, Türkiye'de yatırım yapma vaadiyle kendisinden yaklaşık 197 milyon avro alan şüphelilerin sahte belgeler düzenledikleri, paraların izini kaybettirmek amacıyla usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Şüphelilerden biri, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Firari durumda olan 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Yurt dışında olduğu belirlenen avukat şüphelinin de kendisinin ifade vermeye geleceği belirtildi.

9 şüphelinin ise savcılığın talebi üzerine İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği ve ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "resmi/özel belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek" ve "örgüt üyeliği" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekiplerince dün düzenlenen operasyonda 12 şüpheliden 10'u yakalanmıştı.

