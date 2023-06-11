Yavaş yine sınıfta kaldı! Başkent'te can pazarı: Caddeler göle döndü, araçlar sürüklendi

Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yapmıştı. Ancak önlemler yine yeterli düzeyde alınmadı. Ankara'da beklenen sağanak yağış öğleden sonra başladı.

Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını beklemek zorunda kaldı.

Bazı ev iş yerlerini ise su bastı. Mağdur olan halk, bir kez daha ABB Başkanı Mansur Yavaş'a isyan bayrağı açtı.

Kendi imkanlarıyla sel sularını tahliye eden Ankaralılar, önlemlerin yetersiz olmasından dert yandı.

SELLERLE BOĞUŞAN ANKARA'DA MAZGALLARIN ÜZERİ ASFALTLANMIŞTI

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, son günlerde Ankara'da sel baskınlarına ve caddelerin göle dönmesine neden olan yağışlarda mazgalların asfalt atılarak kapatıldığını fotoğraflarla ortaya çıkarmıştı.

Özcan, "Sayın Mansur Yavaş. Yağmur ızgaralarını, mazgalları temizleyerek caddelerin göle dönüşmesini engellemek yerine üzerine asfalt attınız. Daha önce uydu fotoğraflarında üstü açık olarak görünen mazgalların hepsine asfalt attığınız açıkça ortada.

"SİZİN İLGİSİZLİĞİNİZ YÜZÜNDEN..."

Ankara bunu da gördü, biraz ciddiyet, biraz sorumluluk artık. Sizin ilgisizliğiniz yüzünden caddelerde fareler cirit atmaya başladı. İnsanlar araç plakalarını kaybetti. Kayıp araç plakaları sokaklarda sergilenmeye başladı" diyerek tepkisini dile getirmişti.

Yapılan uyarılara rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından herhangi bir önlem alınmazken vatandaşlar temizlenmeyen mazgal ve rögarlar yüzünden su taşkınları ile mücadele etmek zorunda kalmıştı.

Etkili olan yağışlar yüzünden Sincan, Etimesgut, Eryaman'da olduğu gibi Ankara'nın en yüksek noktalarından olan Keçiören'de bile su baskınları yaşanmıştı.

ŞEHRİ FARELER BASMIŞTI...

Ayrıca geçtiğimiz günlerde sel sonrası cadde ve sokakları fareler basmıştı. Vatandaşlar, "Yağmurlu günlerde lağım fareleri gezinmeye başlıyor. Ankara bakımsız olduğu için bunlar yaşanıyor" diyerek dert yanmıştı...