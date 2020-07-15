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Yavru kırlangıçlara şefkat eli

Kırklareli'nde bir apartmandaki yuvalarında ayakları ipe takılarak mahsur kalan kırlangıç yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye aracının merdiveniyle yuvaya yaklaşarak kuşlara ulaşan ekipler, ayaklarındaki ipleri keserek yavruları yuvalarına bıraktı.

AA15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:23 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:23
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Karacaibrahim Mahallesi'nde bir binanın ikinci katındaki dairenin penceresinin üzerindeki yuvasından ipe takılarak havada mahsur kalan kuşları görenler, durumu Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

İtfaiye aracının merdiveniyle yuvaya yaklaşarak kuşlara ulaşan ekipler, ayaklarındaki ipleri keserek yavruları yuvalarına bıraktı.

Mahalle sakinlerinden Fatma Aktoprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kırlangıçların mahsur kaldığını görünce itfaiyeye haber verdiğini, kurtarıldıkları için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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