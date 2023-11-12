Türkiye, tarihi seçimleri geride bıraktı. Ancak ağır yenilgi alan 8'li koalisyonda kavga bir türlü sonlanmadı. En büyük kriz ise İYİ Parti'de yaşandı. Kumar masasında olmam diyerek 8'li koalisyondan ayrılan ancak üç gün sonra fikir değiştiren İYİ Parti lideri Meral Akşener'e tepki yağdı. Koalisyonun gizli ortağı PKK/HDP ile aynı masada yer alınması, parti içindeki milliyetçi taban tarafından hoş karşılanmadı.

MERAL AKŞENER'E KÖTÜ HABER

14 ve 28 Mayıs seçimleri sürecinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına da koalisyon ortaklığına karşı çıkan İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partiden istifa ettiğini açıklandı. Söylemlerinde hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de Meral Akşener'i hedef aldı. Bir süredir suskunluğunu koruyan Eski İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP'ye yakınlığı ile bilinen İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada bombayı patlattı.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NDAN YENİ HAMLE!

Eski İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yerel seçimlerin ardından parti kuracağını açıkladı. Henüz partisine bir isim belirlemediğini söyleyen Ağıralioğlu, kadrosuyla ilgili de bilgi vermekten kaçındı.

Ağıralioğlu açıklamasında, "Yetişmiş, nitelikli, hangi işi yapıyorsa onun en iyilerinin memleket hizmetine sunulacağı liyakatli şöhretsizler teklif edeceğim" ifadesini kullandı.

