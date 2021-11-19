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Yavuz Sondaj Gemisi'nin kule montajı çalışmaları hızla devam ediyor

Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla 7 Ekim'de Filyos Limanı'na ulaşan Yavuz Sondaj Gemisi'nin kule montajı çalışmaları hızla devam ediyor.

AA19 Kasım 2021 Cuma 09:45 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 09:52
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TPAO'nun envanterine kayıtlı, 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki Yavuz'un, Filyos Limanı'nda kule montajı ve bakım çalışmaları yapılıyor.

Sondaj gemisi Yavuz'un, Haydarpaşa Limanı'nda sökülen kulesi Filyos Limanı'na getirildi. Kulenin, burada kurulan vinç yardımıyla karaya indirilmesinin ardından çalışmalar hız kazandı.

Vinç yardımıyla hareket ettirilen kulenin, Yavuz Sondaj Gemisi'ne montajının tamamlanmasının ardından gemi, bakım işlemleri tamamlanarak Karadeniz'deki görevine çıkmaya hazır hale gelecek.

Gelecek günlerde diğer çalışmaların da bitirilmesinin ardından Yavuz, Fatih ve Kanuni gemileri sondaj ve test çalışmalarına Karadeniz'de devam edecek.

Gemi, Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için 15 Ağustos'ta Haydarpaşa Limanı'na yanaşmıştı.

Karadeniz'de son 1 yılda toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştiren Fatih Sondaj Gemisi ise Türkali-6 kuyusunda sondaja devam ediyor.

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