Yavuz sondaj için Karpaz’da  

Türkiye'nin Doğu Akdeniz’e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz, sondaj yapacağı Karpaz’daki Zafer Burnu’nun güneyine ulaştı. Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) haberine göre, Türkiye’nin “Milli Enerji ve Maden Politikası” kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO’nın satın aldığı sondaj gemisi Yavuz, Karpaz açıklarına ulaştı.

Gebze’den 20 Haziran’da düzenlenen törenin ardından yola çıkan Yavuz, gerekli ikmal ve kontrollerin yapılmasının ardından bir süredir bekletildiği Mersin-Taşucu’ndan yola çıkmıştı.

BAKAN AÇIKLAMIŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, haftasonu yaptığı açıklamada, Yavuz sondaj gemisinin, bir hafta içinde Doğu Akdeniz’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) alınan ruhsat bölgesinde, Karpaz’da ilk sondajına başlayacağını açıklamıştı. Daha önceden o bölgede sismik çalışmalar ve araştırmalar yapıldığını hatırlatan Dönmez, uzmanların analizlerin sonucuna göre bu lokasyona karar verdiğini vurgulayarak, “Yeri delmeden, sondajı bitirmeden bir şey söylemek için erken. Ümit ediyoruz ki, sondajımızda istediğimiz verilere ve kaynağa ulaşırız” ifadelerini kullanmıştı.

Fatih sondaj gemisi Mayıs ayından beri Kıbrıs adasının 36 ila 50 deniz mili açıklarında sondaj faaliyetlerinde bulunuyor.