Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Turuncu Işık Yakacak

Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet, tüm dünyada en yaygın görülen insan hakları ihlalleri arasında yer alıyor. Küresel ölçekte yapılan araştırmalar, her üç kadından birinin, yaşamları boyunca toplumsal cinsiyet temelli şiddete maruz kaldığını ortaya koyuyor.

Kadına yönelik şiddete karşı toplumsal bilincin artırılmasının ve farkındalık yaratılmasının önemine inanan ICA, 24 Kasım Cumartesi - 26 Kasım Pazartesi tarihleri arasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü turuncu ışıklarla aydınlatarak, kadına yönelik şiddete dikkat çekecek.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 2-8 Kasım tarihleri arasında lösemi hastalığına dikkat çekmek için turuncu, 20 Kasım’da ise Dünya Çocuk Hakları Günü için mavi ışıklarla aydınlatılmıştı.