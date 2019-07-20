Yavuz Sultan Selim köprüsü girişinde otobüs kazası: Yaralılar var
YAVUZ Sultan Selim Köprüsü girişinde yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Edirne istikametindeki kaza saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarptı. Olay yerine ambulanslar sevkedildi. Yaralı yolcular, hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme sürüyor,
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