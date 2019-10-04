Yavuz, Fatih'i selamlarken... Bakanlık o anları böyle paylaştı

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de yürüttüğü petrol ve gaz arama faaliyetlerine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Yavuz ve Fatih sondaj gemilerimize ve ona refakat eden TCG ORUÇREİS, TCG GAZİANTEP fırkateynlerinin Doğu Akdeniz'de devam eden yolculuğuna ilişkin görüntüler paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Doğu Akdeniz’de FATİH ve YAVUZ sondaj platformlarımıza, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG ORUÇREİS ve TCG GAZİANTEP fırkateynlerimiz, denizaltılarımız, hücumbotlarımız, korvetlerimiz, İHA’larımız ve Deniz Karakol uçaklarımız refakat görevine kesintisiz devam ediyor."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, "YAVUZ, FATİH'i selamlarken... " notuyla o anları Twittter hesabından paylaştı.