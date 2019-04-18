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Yaya geçidinde feci kaza...Arabanın çarpmasıyla havaya uçup yol kenarına savruldu...O anlar kamerada

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı Saim Polat (56) yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde Polat’ın kaza anında metrelerce havaya uçup yol kenarına savrulduğu ve kazadan sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktığı görülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • İHA
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Olay geçtiğimiz hafta Cuma günü Lüleburgaz ilçesindeki D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Kentin içinden geçen D-100 Karayolu’ndra yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Saim Polat, yaya geçidinden geçerken 22 plakalı bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Polat’ın şans eseri vücudunda kırık dahi olmadığı ve aynı gün hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ AYAĞA KALKTI

Kazanın meydana geldiği bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza görüntülerinde Polat’ın yaya geçidine geldiği sırada bir kamyonetin yol verdiği görülüyor. Polat bunun üzerine yolun karşısına geçtiği sırada, yaya geçidindeki Polat’ı farketmeyen başka bir otomobil yaşlı adama hızla çarpıyor. Polat çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanıp yol kenarındaki kaldırıma düşüyor. Ancak Polat daha sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarken, çevredeki vatandaşlar ve ona çarpan araç sürücüsü yardımına koşuyor. Polat daha sonra ambulansla kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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